Тем, кто читает эту рубрику впервые: редакция «Живого Волгограда» раз в месяц посещает магазины крупных сетей и сравнивает цены на фрукты и овощи. Получается небольшая шпаргалка для тех, кто привык покупать продукты именно в магазинах, а не на рынках, и у кого нет возможности выращивать продукцию самостоятельно.

Итак, мы посетили 8 сетевых магазинов. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 16 позиций. Посмотрим, с какими ценами на фрукты и овощи закончилось лето.