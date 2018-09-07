Тем, кто читает эту рубрику впервые: редакция «Живого Волгограда» раз в месяц посещает магазины крупных сетей и сравнивает цены на фрукты и овощи. Получается небольшая шпаргалка для тех, кто привык покупать продукты именно в магазинах, а не на рынках, и у кого нет возможности выращивать продукцию самостоятельно.
Итак, мы посетили 8 сетевых магазинов. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 16 позиций. Посмотрим, с какими ценами на фрукты и овощи закончилось лето.
Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета действовали акции на бананы и капусту. Цены в таблице указаны с учетом акции. В магазине были в наличии лотки с редисом, но ценники на них отсутствовали.
В Волгограде два магазина «Ашан» с огромным выбором продуктов питания. В этот раз удивила редакцию цена на лимоны. Редис продавался в упаковках по 49 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм.
Редис продавался в упаковках по 59,99 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм. В остальных позициях все цены заканчиваются на 99 копеек.
Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке бананы и киви. Редис продавался в упаковках по 49,99 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм.
В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис.
Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните». В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис.
В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис и нектарины.
Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. Редис продавался в упаковках по 54,90 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм.
Так где же дешевле?
Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.
Фрукты
Груши
Дешевле в «Магните», дороже в «СуперМАНе».
Яблоки
Дешевле «СуперМАНе», дороже в «Покупочке».
Грейпфруты
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Ашане».
Апельсины
Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Ашане».
Лимоны
Дешевле в «Пятерочке», дороже в «Ашане».
Бананы
Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», дороже в «СуперМАНе», «Радеж» в сравнении не участвовал.
Киви
Дешевле в «Ленте», дороже в «Ашане», «Радеж» в сравнении не участвовал.
Нектарины
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Покупочке». «СуперМАН» в сравнении не участвовал.
Овощи
Морковь
Цены на морковь почти одинаковые во всех магазинах, разница ± 1 рубль.
Лук
Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», «Радеже», дороже в «Пятерочке», «Перекрестке».
Капуста
Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Магните».
Томаты
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Магните».
Огурцы
Дешевле в «Ленте», «Магните», дороже в «Перекрестке».
Картофель
Дешевле всего в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрестке».
Свекла
Дешевле в «Ленте», дороже в «Перекрестке».
Редис
Дешевле в «Ашане», «Радеже», дороже в «Пятерочке». «Лента», «Покупочка», «Магнит» и «СуперМАН» в сравнении не участвовали.
Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.
Замер цен произведен 31.08.2018