Введение

Тем, кто читает эту рубрику впервые: редакция «Живого Волгограда» раз в месяц посещает магазины крупных сетей и сравнивает цены на фрукты и овощи. Получается небольшая шпаргалка для тех, кто привык покупать продукты именно в магазинах, а не на рынках, и у кого нет возможности выращивать продукцию самостоятельно.

Итак, мы посетили 8 сетевых магазинов. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 16 позиций. Посмотрим, с какими ценами на фрукты и овощи закончилось лето.

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Лента

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета действовали акции на бананы и капусту. Цены в таблице указаны с учетом акции. В магазине были в наличии лотки с редисом, но ценники на них отсутствовали.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Ашан

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество В Волгограде два магазина «Ашан» с огромным выбором продуктов питания. В этот раз удивила редакцию цена на лимоны. Редис продавался в упаковках по 49 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Пятерочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество Редис продавался в упаковках по 59,99 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм. В остальных позициях все цены заканчиваются на 99 копеек.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Радеж

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке бананы и киви. Редис продавался в упаковках по 49,99 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Покупочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Магнит

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните». В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

СуперМАН

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис и нектарины.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Перекресток

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. Редис продавался в упаковках по 54,90 руб. за 500 грамм, в таблице цена за килограмм.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен августа Featured Общество

Так где же дешевле?

Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.

Фрукты

Груши

Груши

Дешевле в «Магните», дороже в «СуперМАНе».

Яблоки

Яблоки

Дешевле «СуперМАНе», дороже в «Покупочке».

Грейпфруты

Грейпфруты

Дешевле в «Покупочке», дороже в «Ашане».

Апельсины

Апельсины

Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Ашане».

Лимоны

Лимоны

Дешевле в «Пятерочке», дороже в «Ашане».

Бананы

Бананы

Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», дороже в «СуперМАНе», «Радеж» в сравнении не участвовал.

Киви

Киви

Дешевле в «Ленте», дороже в «Ашане», «Радеж» в сравнении не участвовал.

Нектарины

Нектарины

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Покупочке». «СуперМАН» в сравнении не участвовал.

Овощи

Морковь

Морковь

Цены на морковь почти одинаковые во всех магазинах, разница ± 1 рубль.

Лук

Лук

Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», «Радеже», дороже в «Пятерочке», «Перекрестке».

Капуста

Капуста

Дешевле в «Перекрестке», дороже в «Магните».

Томаты

Томаты

Дешевле в «Покупочке», дороже в «Магните».

Огурцы

Огурцы

Дешевле в «Ленте», «Магните», дороже в «Перекрестке».

Картофель

Картофель

Дешевле всего в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрестке».

Свекла

Свекла

Дешевле в «Ленте», дороже в «Перекрестке».

Редис

Редис

Дешевле в «Ашане», «Радеже», дороже в «Пятерочке». «Лента», «Покупочка», «Магнит» и «СуперМАН» в сравнении не участвовали.

Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.

Замер цен произведен 31.08.2018

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