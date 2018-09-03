В минувшие выходные в рамках празднования 429-й годовщины со дня основания Царицына – Сталинграда – Волгограда в городе проходило одно из самых ярких событий за последние годы — фестиваль фейерверков «XXI век. Феерия». Фестиваль проходил в течение двух дней — 1 и 2 сентября — на площадке рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история». Посмотреть на красочное шоу собралось немало зрителей. И это не удивительно, ведь не каждый год можно увидеть такой салют.

Во время шоу пять команд пиротехников из Волгограда, Липецка, Калуги, Северодвинска и Москвы продемонстрировали своё мастерство. Это лидирующие пиротехнические компании страны, участники, призеры и организаторы большого количества фестивалей и общегородских праздников. Профессиональные пиротехники используют заряды с различными эффектами, разного калибра, что позволяет получать в небе самые невероятные картины.

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Для проведения конкурсной программы были использованы около 30 тонн пиротехники. Панорама фейерверк-шоу составила 300 метров, а продолжительность каждого пиротехнического этюда — не менее 400 секунд. Жителям и гостям города представили красочную и очень яркую программу. Шоу было действительно захватывающим, а если вам не удалось там побывать, то смотрите наш фотоотчет.