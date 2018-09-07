1 сентября в Волгограде прошел DOM.RU FEST. Гостями фестиваля стали 40 000 волгоградцев. Такого дня города в Волгограде ещё не видели! Весь день работали развлекательные площадки партнеров — телеканалов Sony Channel, Paramount Comedy, TLC, Boomerang, «ЖИВИ!» и «Бобёр». Завершился фестиваль выступлением Ивана Дорна и праздничным салютом.
На день парк перед музеем стал центром притяжения для горожан всех возрастов. Площадка для детей расположилась под просторным шатром, где весь день дети играли, фотографировались, участвовали в мастер-классе по робототехнике, получали подарки. Порадовало бесплатное мороженое для детей — в такую жаркую погоду угощение оказалось весьма кстати.
В киношатре угощали поп-корном и показывали любимые сериалы на большом экране. Руди Мафф провел лекцию и рассказал, о каких героях Шелдон ведёт дискуссии с друзьями.
На площадке, посвященной спорту, прошла дегустация здоровой и полезной еды, телеведущие провели бесплатные мастер-классы по танцам и фитнесу.
Также гостей угощали безалкогольными коктейлями, рисовали мехенди и плели косы на площадке телеканала Sony Channel. Для желающих почувствовать себя невестой организовали зону с примеркой платьев и свадебной фотозоной от TLC.
Отдельно хочется отметить чистый и аккуратный фуд-корт — было где сесть и что съесть. Подводя итоги отметим, что Волгограду не хватало мероприятий такого уровня.