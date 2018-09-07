1 сентября в Волгограде прошел DOM.RU FEST. Гостями фестиваля стали 40 000 волгоградцев. Такого дня города в Волгограде ещё не видели! Весь день работали развлекательные площадки партнеров — телеканалов Sony Channel, Paramount Comedy, TLC, Boomerang, «ЖИВИ!» и «Бобёр». Завершился фестиваль выступлением Ивана Дорна и праздничным салютом.

На день парк перед музеем стал центром притяжения для горожан всех возрастов. Площадка для детей расположилась под просторным шатром, где весь день дети играли, фотографировались, участвовали в мастер-классе по робототехнике, получали подарки. Порадовало бесплатное мороженое для детей — в такую жаркую погоду угощение оказалось весьма кстати.

фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST

В киношатре угощали поп-корном и показывали любимые сериалы на большом экране. Руди Мафф провел лекцию и рассказал, о каких героях Шелдон ведёт дискуссии с друзьями.

фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST

На площадке, посвященной спорту, прошла дегустация здоровой и полезной еды, телеведущие провели бесплатные мастер-классы по танцам и фитнесу.

Также гостей угощали безалкогольными коктейлями, рисовали мехенди и плели косы на площадке телеканала Sony Channel. Для желающих почувствовать себя невестой организовали зону с примеркой платьев и свадебной фотозоной от TLC.

фото DOM.RU FEST фото DOM.RU FEST

Отдельно хочется отметить чистый и аккуратный фуд-корт — было где сесть и что съесть. Подводя итоги отметим, что Волгограду не хватало мероприятий такого уровня.