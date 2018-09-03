Яркими событиями запомнятся волгоградцам минувшие выходные. А если вы не в курсе, то напоминаем — 1 и 2 сентября Волгоград отмечал свою 429-ю годовщину со дня основания. В честь этого события в течение двух дней сразу на четырех площадках проходили праздничные мероприятия. Для жителей и гостей города работали как интерактивно-развлекательные площадки, так и ярмарки с товарами от местных мастеров.

Те, кому не пришлось 1 сентября топать в школу, могли посетить сразу несколько мероприятий на разных площадках, увидеть соревнования, потестить квадроциклы, побывать на турнире по воркауту, сходить на концерт, побывать на ярмарке и увидеть красочный фестиваль фейерверков. Турнир по воркауту, к примеру, проходил в парке «Победы» напротив стадиона.

А дети могли потестить квадроциклы рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история».

#деньгорода A post shared by Лена (@lenakonanihina) on Sep 1, 2018 at 5:17am PDT

На площади Павших борцов в этот же день проходил 6 этап Чемпионата России по силовому экстриму на кубок «Сталинградская битва». По итогам соревнования самым сильным стал спортсмен из Омска Евгений Марков. Всего за главный трофей состязаний боролись 10 чемпионов России, Европы и мира из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска и других городов страны.

#деньгородаволгоград #силовойэкстрим2018 #какляев A post shared by Настя Латышева (@lat__nastya) on Sep 1, 2018 at 12:31pm PDT

Ещё было театрализованное представление «Крепость славную – Царицын – возвели на Волге», во время которого творческие коллективы – театры-студии, вокальные ансамбли, молодежные группы – и клубы реконструкторов воссоздали атмосферу Царицына. Особый колорит царицынской эпохи помогли передать театральные декорации и костюмы.

А ещё была ярмарка «Город мастеров», где народные умельцы представили свои поделки, которые можно было приобрести или просто посмотреть.

А вечером на площадке возле интерактивного музея «Россия – моя история» проходил DOM.RU FEST, где для гостей работали 10 зон: музыка, спорт, кино, дети, здоровье и красота, творчество, еда, технологии, дизайн.

Ну ещё был фестиваль фейерверков, но о нём чуть ниже. Второй день был не менее насыщенным. По городу проходили концерты и различные фестивали. Мероприятия были интересны как детям, так и взрослым. К примеру, на фестивале энергосбережения «Вместе ярче» были организованы множество интерактивных площадок, где гостям рассказали о способах сбережения важнейших коммунальных ресурсов. Гости фестиваля смогли поучаствовать и в тематических играх и конкурсах.

И чтобы День города всем запомнился, 1 и 2 сентября в Волгограде проходил фестиваль фейерверков «XXI век. Феерия», во время которого жители и гости города смогли увидеть красочное пиротехническое шоу (о нем мы рассказали в нашей публикации — Фестиваль фейерверков «XXI век. Феерия» скрасил праздничные выходные).