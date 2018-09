Вчера 1 сентября прошли Воркаут соревнования Мега крутая атмосфера💪✌ Крутая организация @sociummy Строгое судейство! Спасибо, все было на уровне.Ну а для меня эти соревнования стали показателем подготовки, к следующим соревнованиям.Знаю только одно, будет тяжело! #workout24 #workout #workout34 #titansteam #calisthenics #volgograd #чтотворятволгоградцы #волгоград #sport #волгоградарена2018 #balance #planche #base #bars

A post shared by Виталий Сологуб (@vetas_sw) on Sep 2, 2018 at 1:10am PDT