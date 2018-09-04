Билайн сообщает о реализации глобального проекта по модернизации и реконфигурации мобильной и транспортной сети, направленного на увеличение покрытия сети LTE и повышение скорости передачи данных в Ставропольском крае. Проект стартовал в августе 2016 года и завершен в августе 2018 года.

За это время в Ставропольском крае были модернизированы все существующие и построены новые базовые станции. Их общее количество на территории края выросло на 40%. Это позволило улучшить уровень сигнала и увеличить зону покрытия, включая небольшие населенные пункты, а также повысить пропускную способность сети. За последние 2 года в регионе в 5 раз увеличилось количество базовых станций 4G. В настоящее время сетью 4G охвачены не менее 85% населения Ставрополья. Сегодня скоростной мобильный интернет на сетях «четвертого поколения» от Билайн доступен в 179 населенных пунктах края. В результате модернизации сети средняя скорость мобильного интернета выросла на 22% (по сравнению с июлем 2017 года), максимальная достигает 100-150 Мбит/с». *

Высокая скорость и качество связи стимулирует жителей края активнее пользоваться мобильными сервисами и позитивно влияет на показатели трафика: с начала 2018 года объем передаваемых данных в сети 4G вырос в 2 раза (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Сергей Афонин, Региональный директор по Южному региону ПАО «ВымпелКом» прокомментировал:

«Билайн на Юге планомерно работает над улучшением качественных характеристик сети, за последние 2-3 года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру. Ставропольских край стал одним из первых регионов юга России, где успешно завершена масштабная программа по строительству новых объектов и модернизации, в первую очередь, 4G сети. В связи с этим наши абоненты могут пользоваться скоростным интернет-доступом без каких-либо ограничений. Дополнительно к этому их стимулирует новое предложение компании по подключению безлимитного интернета».

Анатолий Загорулько, территориальный управляющий Ставропольского кластера ПАО «ВымпелКом» отметил: «Наша сеть готова к дальнейшему росту трафика. В полной мере оценить качество мобильного интернета в нашем регионе смогут пользователи со смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. Для тех, кто пока не присоединился к их числу, мы готовы предложить выгодные условия для приобретения гаджетов в розничной сети Билайн. С начала года в Ставропольском крае вдвое увеличилось число наших салонов, и сегодня по сравнению с другими операторами связи мы лидируем по количеству монобрендовых магазинов».

Возрастающие потребности абонентов Билайн в потреблении дата-трафика сможет удовлетворить новое тарифное предложение «Анлим», в рамках которого можно подключить безлимитный мобильный интернет и пользоваться им не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Помимо безлимитного интернета в тариф включены 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов по всей России. Кроме того, абонентам будет доступна возможность просмотра видео в HD-качестве на максимальных скоростях (при наличии технической возможности).

*Практически доступная абоненту скорость передачи данных на уровне приложений зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории абонентского оборудования, поддержки абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.