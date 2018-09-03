Билайн и компания «Моторика» — разработчик современных тяговых и бионических протезов рук — запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора позволит создать функциональное цифровое пространство для людей с ограниченными возможностями (пользователи медицинских технических устройств, восполняющих утраченные в результате травмы или заболевания, называют себя киборгами и даже инициировали в августе 2018 года подписание билля о правах киборгов).

Согласно различным прогнозам, к 2025 году каждый пятый житель планеты (20% всего населения) будет так или иначе связан с киборгами: в результате аварий, травм, операций, родовых травм. Использование роботизированных конечностей, различных инвазивных устройств, кардиостимуляторов, кохлеарных имплантов, вживляемых помп для лекарств, нейростимуляторов для лечения болезни Паркинсона и болевых синдромов станет важной частью жизни в ближайшем будущем.



Первый в мире проект по удаленному мониторингу бионических протезов с участием Билайна и «Моторики» призван решить одну из основных проблем пациентов – сложное управление устройством. На первом этапе часть умных протезов рук «Страдивари», оснащенные GSM-модулем, будут подключены к IoT-платформе Билайн. В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения или ежедневного использования в режиме онлайн.

Постепенно функциональные протезы с современным дизайном перестают быть медицинским артефактом и становятся не недостатком, а преимуществом. В скором времени ассистивные устройства частично возьмут на себя функции умного гаджета — c их помощью можно будет управлять электронными девайсами в доме или в машине, выходить в интернет, проверять почту и социальные сети. Независимо от того, потерял человек один палец или всю руку, новые устройства позволяют не просто обеспечить близкий к полноценной руке функционал, но и расширить ее способности. Такой подход полностью меняет старый взгляд на инвалидность.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал:

«Мы поддерживаем инновационные цифровые решения, способные значительно повысить качество жизни людей с инвалидностью. Одно из таких решений – Перчатка Брайля, которая была представлена при нашей поддержке на GSMA Mobile World Congress в Барселоне».



Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика»:

«В нашем проекте Билайн выступает «провайдером связи» для IoT чипов eSIM, через которые мы подключаем любое реабилитационное оборудование к PRM (Patient Rehabilitation Management) системе, а также полноценным интеграционным партнером, который осуществляет агрегацию и обработку всех данных, их безопасное хранение по сертификатам ФСТЭК и решает еще ряд задач».