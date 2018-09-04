Осень — не пора печали, осень — пора новых открытий и увлекательных прогулок по родному городу. И кстати, для всех, кто хочет погулять по улочкам города и к тому же узнать что-то полезное и познавательное, есть новость. 20 сентября в Волгограде состоится очередной марафон бесплатных экскурсий по городу, которые проходят в рамках международного проекта «Free Walking Tours».

Экскурсию проведут специалисты туристско-информационного центра Волгоградской области. Экскурсантов ждут 20 сентября в 16:00 у знака «Нулевой километр» на площади Павших борцов. В этот день пройдут сразу три пешеходные экскурсии сразу по трем направлениям — Аллее Героев, улице Мира, улице Гоголя. Все желающие смогут узнать много интересных фактов из истории нашего города.

Пешеходная экскурсия «Аллея героев – дорогой славы» познакомит участников с одной из самых известных и посещаемых улиц Волгограда, призванной увековечить память о защитниках Отечества. Еще один маршрут посвящен истории улицы Мира — она была первой восстановлена после Великой Отечественной войны, при этом многие дома построены по проектам выдающихся архитекторов. Третий экскурсионный тур пройдет по улице Гоголя — одной из старейших в Волгограде, в свое время она была деловым центром Царицына.

Экскурсии планируется проводить каждый третий четверг месяца. Все маршруты рассчитаны на 45-50 минут.