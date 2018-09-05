5 сентября в двух районах Волгограда будет временно отключена подача газа. Это связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 5 сентября с 09:00 до 17:00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Красноармейском районе г. Волгограда по следующим адресам:

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24;

ул. Изобильная, 4, 6, 12, 14, 20, 22;

пр. Героев Сталинграда, 40, 42, 44, 48;

б-р Энгельса, 27, 29, 31, 35.

В Ворошиловском районе поставка газа потребителям будет приостановлена 5 сентября 2018г. с 00:00 до 21:00 по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Баррикадная, 3, 7, 18, 18а, 20, 22, 19, 19а;

ул. Циолковского, 1а, 2, 3, 3а, 5, 8, 6, 19, 21, 23, 31, 33, 37, 39, 22, 23, 24,36, 40;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Огарева, 2, 1, 18, 29, 31, 25/27, 21, 21а, 23;

ул. Р.Крестьянская, 3, 5, 7, 4, 12, 14, 8, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Иркутская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

ул. Лавочкина, 2, 4, 6, 6/1, 8, 10, 10/1, 12, 14;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Бобруйская, 2, 4, 6, 8;

ул. Козловская, 67, 67а, 67б, 67в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 4, 25, 22, 24, 26, 31, 33, 33/1, 32;

ул. Пугачевская, 1, 3, 9, 9а, 11, 11б, 12, 4, 6, 12;

ул. Грушевская, 5, 7, 9, 11;

ул. Калинина, 3, 9, 11, 19, 21, 23, 25;

ул. Ким, 8, 10, 10а, 12, 12а, 13, 16, 14, 14а, 9, 11, 15, 18, 20;

ул. Канунникова, 1, 3, 5, 9;

ул. Профсоюзная, 12, 17, 17/1, 19, 21, 23;

ул. Ковровская, 4, 10, 20, 22;

ул. Клинская, 32, 33, 35, 34, 38, 37, 32а;

ул. Академическая, 16, 18, 7, 9, 11, 26, 28, 30, 32, 15;

ул. Симбирская, 33, 41, 43;

ул. Социалистическая, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 29, 31;

ул. Баррикадная-Социалистическая, 24/30;

Жилые дома частного сектора:

ул. Майкопская, 1, 3;

ул. Пугачевская, 108, 110;

ул. Таджикская, 115, 103а;

ул. Белорусская, 61а, 61б, 151, 175, 176, 176а, 177, 155д, 172;

ул. Иловайская, 199а, 199б, 180, 186, 205, 202, 187, 184;

ул. Азербайджанская, 227, 228, 246, 226, 230, 247, 238, 264, 248, 260, 271а, 271б, 247а, 244, 250, 262, 244б, 243;

ул. Алма-Атинская, 114а, 104, 115, 108, 120а, 120, 123, 107, 111, 112, 113, 110, 116, 121, 122, 105, 108а, 118, 106, 113кл, к, 114, 109;

ул. Казанская, 123, 145, 140а, 124, 124а, 120, 132, 125, 113, 111к, л, 114, 128, 131, 117, 106, 102а, 122, 102, 114, 148, 156, 158а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района),

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского района),

93-11-91 (справочная служба).