Какими только способами людей не привлекают к уборке мусора и соблюдению чистоты в городе! И хотя привить любовь к соблюдению чистоты очень трудно, некоторые не оставляют попыток. И вот уже в сентября в Волгограде пройдут игры, посвященные именно этой теме. А точнее, все жителей города приглашают присоединиться к соревнованиям по сбору и сортировке мусора. Разбившись на команды, участники очистят захламленную отходами территорию, а также примут участие в конкурсах и ответят на вопросы экологической викторины.

«Чистые игры» – это экологический квест, который межрегиональная организация экологического и патриотического просвещения с одноименным названием проводит в различных городах России, начиная с 2014 года. Его участниками стали уже более 20 тысяч человек в более чем ста населенных пунктах.

Волгоградская область присоединилась к «Чистым играм» в прошлом году: соревнования по сбору мусора были проведены в Суровикино. В этом году игра пройдет на территории областного центра. Объединившись в команды, участники квеста будут собирать мусор, искать среди него необычные предметы – «артефакты», делать геолокационные отметки с помощью специального мобильного приложения, отгадывать загадки и получать баллы. Победителей соревнований ждут памятные призы.

В Волгограде «Чистые игры» пройдут 22 сентября с 10:00 на стадионе «Монолит» при поддержке областных комитетов природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также образования, науки и молодежной политики. Подать заявку на участие можно уже сегодня на сайте по ссылке.