В волгоградском регионе был продлен запрет на посещение лесов. До 31 августа включительно для граждан продлено ограничение на посещение лесов, а также на въезд в них любых транспортных средств. Территории, наиболее подверженные возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции.

Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организована работа, направленная на соблюдение режима ограничения пребывания граждан в лесах. В частности, на въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, лесные дороги перекрыты шлагбаумами, созданы контрольно-пропускные пункты. Инспекторы лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями казачества проводят рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения действующего ограничения. Поскольку одной из главных причин возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение человека с огнем, сотрудники лесничеств, природных парков разъясняют населению правила пожарной безопасности в лесах, проводят беседы, распространяют листовки.