Жителям Тракторозаводского района будет временно приостановлена подача газа. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Газ будет отключен 22 августа 2018 с 06:00 до 21:00 потребителям, проживающим по следующим адресам:

ул. Кварцевая, 38д;

ул. Зеленогорская, 15, 19, 19а, 23;

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, 1, 3, 5, 11, 13;

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 20б, 24а, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 11, 11а, 13, 21, 21б, 23, 23в, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Богомольца, 1, 3, 5, 7, 11, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20;

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Гороховцев, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28, 30;

ул. Зеленодольская, 1а, 1б, 3, 5, 5/2, 11а, 13, 17;

ул. Низами, 1а, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9;

ул. Кропоткина, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13а;

ул. Антиповая, 31.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района), 93-11-91 (справочная служба).