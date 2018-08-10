В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» зацвели наикрасивейшие цветы — лотосы. Пора их цветения приходится как раз на август, и в природном парке по этому случаю даже есть сезонная экскурсия. Экскурсоводы покажут всем ценителям красоты место произрастания этого великолепного растения, а ещё расскажут много интересных фактов.

Нашему региону повезло, и он попадает как раз в ареал произрастания лотосов орехоносных, которые растут в северо-восточной части Австралии, на островах Малайского архипелага, острове Шри-Ланка, на Филиппинских островах, на юге Японии, на полуостровах Индостан и Индокитай, в Китае. А на территории России он не сильно распространен: по берегам Каспийского моря в дельте Волги и устье Куры, на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае.

Озеро лотосов в Волго-Ахтубинской пойме небольшое, но зрелище всё равно интересное и необычное, а ещё привлекает множество туристов не только из Волгограда, но и со всей страны. В период цветения лотоса (август-сентябрь) на озере можно встретить туристов практически из любой точки России, но большинство — это, конечно же, жители Волгоградской области.

Если вы ещё ни разу там не побывали, тогда вам стоит обратиться в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и заказать экскурсию. Или же съездить самим, координаты ниже. Но помните: лотос цветок хрупкий и очень капризный, а поэтому трогать руками и тем более рвать цветы ни в коем случае нельзя, иначе цветок погибнет и не даст потомство. Ну или же смотрите наш репортаж с места цветения этих прекрасных цветов.