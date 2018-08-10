Соскучились по 2000, хотите вспомнить драйвовый «Казантип» или «Кубану», готовы тряхнуть стариной или просто мечтаете оказаться в эпицентре рокерской тусовки? Теперь далеко ехать не нужно. Уже на следующей неделе с 17 по 19 августа в Волгограде  на площадке байк-шоу «Ночных Волков» состоится третий фестиваль рок-музыки под открытым небом.
Организаторы обещают три дня классной «живой» музыки от популярных и не очень рок-исполнителей из 11 городов России. Хэдлайнером концертной программы станет «Бранимир».

Что по билетам?

Билетики можно выиграть, приняв участие в конкурсе, условия в группе мероприятия. Или купить при входе, политика такая: первый день — 150 р., второй — 250 р., третий — 200 р.. Абонемент на три дня — 400 «деревянных».

Кого ждут?

Принять участие в музыкальном движе можно всем. Деткам до 18 вход только с совершеннолетними сопровождающими. Если вы тусовщики со стажем, берите с собой палатки и можете отдыхать на фесте три дня подряд.

Есть чё?

Естественно! Организаторы обещают бар. Про централизованное питание история умалчивает, но наверняка голодными участников не оставят.

17авг(авг 17)12:0019(авг 19)23:50Рок-фестиваль "ВолгоРОК"12:00 - 23:50 (19) Площадка "Байк-шоу"Рубрика:Живая Музыка

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