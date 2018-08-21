В День города волгоградцы смогут побывать на концертах волгоградских театров, которые готовят специальную программу для праздника. Концерты под открытым небом дадут Волгоградский музыкальный и Молодежный театры. Выступление артистов состоится 2 сентября в парке Победы напротив нового стадиона с 16:00 до 18:00.

​«Яркие краски современной афиши Волгоградского музыкального театра» — так называется концерт под открытым небом, который откроет выступление театральных коллективов в Парке Победы. В концертной программе главный режиссер театра — заслуженный артист России Александр Кутявин — задействует практически всю труппу. Количество участников концерта близко к сотне: артисты-вокалисты, артисты хора, балета и оркестра. Все действо на сцене будет проходить в сопровождении оркестра. За пультом — главный дирижер Волгоградского музыкального театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Венедиктов. «Алые паруса», «Обыкновенное чудо», «Д’Артаньян и три мушкетера» — вот лишь несколько мюзиклов, композиции из которых вошли в программу, подготовленную специально ко Дню города. Начало в 16.00.

Свои лучшие фрагменты из спектаклей — песни, этюды и монологи — представит и Волгоградский Молодежный театр. Концерт начнется в 17.00.