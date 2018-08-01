В Волгограде завершил работу межрегиональный Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ», организованный при поддержке «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения». В ходе мероприятия руководители крупнейших коммунальных предприятий города подчеркнули необходимость поддержания открытого диалога и конструктивного взаимодействия между всеми участниками жилищно-коммунального сектора.

Межрегиональный Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» проводился в областном центре 30 июля по инициативе Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области и Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

Форум является площадкой для обмена опытом по вопросам региональных и межрегиональных практик развития общественного контроля в сфере ЖКХ.

В этом году в мероприятии участвовали около 100 человек, включая представителей НП «ЖКХ Контроль» Москвы, центров общественного контроля в сфере ЖКХ из Республики Калмыкия, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга. От нашего региона на Форуме присутствовали работники 10 некоммерческих организаций жилищно-коммунальной отрасли, жилищные инспекторы и эксперты Региональной общественной инспекции из 8 муниципальных образований области, включая Волгоград и Волжский, а также жители областного центра, председатели домовых советов, представители органов власти Волгограда и Волгоградской области.

Мероприятие проходило при поддержке «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения», комитетов ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Участники смогли обменяться опытом в части реализации программ жилищного просвещения, подготовки общественных жилищных инспекторов и экспертов, делились наработками и озвучивали рекомендации по организации работы «горячих линий» в сфере ЖКХ, а также развитию сотрудничества в данной отрасли.

Выступая на Форуме, руководители волгоградских «Концессий» подчеркнули необходимость поддержания продуктивного взаимодействия между всеми участниками жилищно-коммунального сектора.

— Мы понимаем, как важно наладить и держать на уровне прямой открытый диалог в первую очередь между ресурсоснабжающими предприятиями и жителями, — отметила Ольга Жинжикова, заместитель директора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии водоснабжения». — В компании действует круглосуточный контакт-центр, специалисты которого всегда готовы к общению с горожанами. Консультативные услуги населению по вопросам водоснабжения и водоотведения уже оказывают в районных отделах МФЦ, а также в отделах по работе с населением «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Но это не отменяет важность живого общения с людьми, проведение тематических встреч с жителями крайне необходимо. Мы заинтересованы в получении обратной связи от жителей и готовы идти на контакт по всем вопросам, связанным с предоставлением наших услуг. Особенно важно наладить тесное взаимодействие с общественными жилищными инспекторами и экспертами — с людьми, ориентирующимися в сфере ЖКХ на достойном профессиональном уровне.

— Именно конструктивное взаимодействие всех участников отрасли, включая управляющие организации, общественников, контролирующие органы, и, безусловно, горожан является ключом к устойчивому развитию отрасли и одновременно наведению порядка в ЖКХ, — акцентировал внимание Урал Бигнов, заместитель директора по сбытовой деятельности ООО «Концессии теплоснабжения». — Мы фокусируем деятельность компании на открытости, качестве, надежности. Не случайно в Волгограде строится Единый диспетчерский центр, ведутся масштабные работы по реконструкции старых теплотрасс, строительству новых сетей, приводятся в порядок котельные и тепловые пункты. Все это делается для того, чтобы тепловое хозяйство областного центра поднялось на новый уровень, а потребители могли на себе почувствовать перемены в жилищно-коммунальном хозяйстве города.

Потребность в постоянном взаимодействии РСО с потребителями услуг стала очевидна всем участникам Форума практически сразу. В процессе обсуждения единогласно была определена необходимость совместного проведения серии тематических семинаров на базе концессий, которая будет реализована в ближайшее время.