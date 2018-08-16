В ближайшие выходные в парке «Комсомольский сад» состоится концерт на «зимние темы» — проект «Многоголосье», который завершит цикл времён года на сцене парка. В цикле уже звучали песни о весне (в мае), лете (в июне) и осени (в июле). Четвёртый концерт цикла, предпоследний в этом сезоне, состоится в эту субботу, 18 августа в 18:00.

Сообразно названию, концерт выстроен из песен зимних: о зиме, снеге, тепле душ и проч. За почти четыре года существования проекта «Многоголосье» песни, звучащие в концертах, практически не повторялись. И это не случайность, а закономерность, ведь в арсенале волгоградских бардов ещё очень много хороших стихов и песен.

На сцене для гостей выступят: Алексей Куликов, Сергей Каратунов, Оксана Мельникова, Сергей Цыганков, Максим Хмызов, дуэт «Трио», ансамбль «3+1», Елена и Сергей Коноваловы, Геннадий Евсеев, Юлия Шелест, — все до единого лауреаты и дипломанты престижных фестивалей.

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.