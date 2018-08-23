Чрезвычайно нетерпеливым оказался обладатель суперприза в размере 50 176 693 рублей. Мужчина приехал в Москву оформлять выигрыш спустя всего сутки после 8928-го тиража «Гослото «5 из 36», который состоялся 16 августа.

Лотерейным рекордсменом своего региона волей судьбы стал общительный и обаятельный волгоградец Павел Л.*. Напомним, что счастливчику достался самый крупный денежный приз в Волгоградской области за последние несколько лет.

Новый лотерейный герой — 43-летний госслужащий, добропорядочный семьянин, воспитывающий с супругой 15-летнего сына.

Новость о нешуточном везении мужчину одновременно обрадовала и взволновала, несмотря на то, что несколько лет он целеустремлённо шел к своей победе и мечтал выиграть. За это время у Павла сформировалась своя стратегия выбора чисел.

— В течение года я отслеживаю числа, которые чаще всего выпадают. Например, восьмерка больше шестисот раз выпадала в этом году в «Гослото «5 из 36». Именно такие числа я и стараюсь использовать. Мне эта система уже не раз приносила удачу.

Никаких особых предчувствий, о которых часто рассказывают победители, у нашего героя не было.

— Я купил билет и спокойно лег спать, ведь тираж был в полночь. Наутро увидел СМС о выигрыше. Начал проверять сумму, и вдруг сердце заколотилось очень сильно. Как только увидел числа, сразу понял, что это моя комбинация. От радости я аж запрыгал, наверное, всех соседей разбудил.

В день выигрыша Павел находился в командировке в другом городе. Первой грандиозную новость узнала его жена. Женщина долго не могла поверить в крупную удачу мужа. Даже фотография, подтверждающая выигрыш, ее не убедила. И только благодаря новостям из теле- и радиоэфиров, а также слухам о баснословном везении волгоградца, которые поползли по городу, пришёл конец сомнениям жены.

Любопытно, что на крупном выигрыше везение Павла не закончилось, а скорее, только началось. Следующий после счастливого тиража день принес не менее приятные вести! 17 августа Павла повысили по службе.

Как распорядиться миллионами — тема для серьезного обсуждения на семейном совете. «Жена и сын — лучшие советчики», — улыбается победитель. Но уже сейчас он знает, что часть средств направит на благотворительность. Павел хочет помочь воспитанникам детского дома, который расположен в городе-спутнике Волгограда Волжском. Неожиданное финансовое пополнение также поможет исполнить давнюю мечту семьи — переехать из квартиры в собственный дом. Поступление сына в один из ведущих вузов страны также в планах заботливого отца.

— Дом обязательно построим сами. Вместе с супругой давно представляли, каким он будет — самым обычным, ничего вычурного, но при этом большим и функциональным. Рядом с ним обязательно поставим баню и бассейн.

В планах мужчины и открытие своего дела. Победителю хотелось бы связать его со своим хобби – музыкой. Размышляя о бизнесе, теперь уже состоятельный волгоградец отдает предпочтение караоке-клубу с качественной аппаратурой и богатым репертуаром песен.

Завершилась беседа с новоявленным миллионером так называемой эстафетой удачи. Павел подписал билет сотруднице лотерейного центра «Столото», проводившей интервью, и выбрал числовую комбинацию. Билет выиграл 80 рублей. Надеемся, что это начало череды везения для обладательницы счастливого билета.

* По просьбе победителя мы не публикуем его имени и фото.