Пользователи «Билайн ТВ» провели перед телевизором более 788 миллионов часов или свыше 32 миллионов дней в первые шесть месяцев 2018 года. Самыми активными городами по просмотру ТВ стали Москва, Краснодар, Саратов, Волгоград и Красноярск. Согласно данным внутренней аналитики «Билайн», на одного абонента приходится 3 часа 25 минут телесмотрения в день, а наибольший пик активности приходится на период с 16 до 18 часов. В настоящее время пользователями «Билайн» ТВ являются более 1,2 миллионов человек в 274 городах России.

Одним из самых значимых событий 2018 года стал, безусловно, футбольный турнир, который проходил в России. Среди абонентов Домашнего телевидения «Билайн» сохраняется тенденция к просмотру российского контента. Лидерами среди телеканалов стали Первый, Россия 1 и СТС.

В ТОП сериалов по популярности вошли «След», «Кухня», «Сваты». Самыми популярными передачами в первом полугодии 2018 года стали «Время покажет», «Вести», «Доброе утро».

Кроме того, отмечался и активный спрос на видео по запросу в прокате «Билайн» ТВ. В основном, в ТОПе числились заказы на фильмы зарубежного производства, однако среди лидеров — и нашумевшие отечественные фильмы: «Бегущий по лезвию 2049», «Джуманджи: Зов Джунглей», «Тор: Рагнарёк». «Тайна Коко», «Между нами горы».

Зрителям Домашнего Телевидения «Билайн» доступны более 300 каналов, в число которых входят как российские эфирные, так и популярные международные каналы различной тематики, а также телеканалы высокой четкости (HDTV). Обладателям ТВ-приставки с функцией записи доступны уникальные интерактивные возможности «Билайн» ТВ. При необходимости можно поставить любую передачу на «Паузу», а затем вновь начать просмотр с момента остановки, «Перемотать» назад пропущенный сюжет или воспользоваться функцией «Запись», запрограммировав запись передачи или целого сериала.

Для абонентов Домашнего Интернета и Домашнего телевидения «Билайн» доступно бесплатное мобильное приложение «Билайн» ТВ. Доступно для всех мобильных устройств на базе iOS и Android.