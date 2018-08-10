На днях Волгоград принимал участников масштабного мотопробега по стране, который был организован крупнейшим мотоклубом России «Ночные волки». В рамках мероприятия, которое проходило 8 августа на площадке перед ТРК «Европа Сити», состоялись мотошоу и показ премьеры патриотического фильма «Русский Реактор».

Чтобы увидеть, как в ночное небо взмывают мотоциклы от мотофристайл-команды Mad Men, а также зажигает огненный мототеатр Александра Елагина и выступает рок-группа “Декабрь”, собралось немало зевак. И они не прогадали: шоу было как всегда захватывающим, мотоциклисты показали своё мастерство и покорили зрителей. А уже после зрелищной программы в зале кинотеатра «Синема Парк» состоялась премьера патриотического фильма «Русский Реактор».

Желающих увидеть фильм было так много, что показ фильма пришлось провести ещё раз.

«В фильме Хирург постарался ответить на вопрос, что же такое Русский Реактор. Где оно, сердце нашего народа. И что помогает стране двигаться вперёд даже в самые чёрные годы её беды, несмотря на создаваемые врагами трудности, — рассказывает руководитель объединения Урал-Сибирь Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Андрей Родивилов. — Этот фильм является прологом нового Байк-Шоу «Русская Мечта», которое состоится в Севастополе 17 августа».

Кроме того, «Ночные Волки» пригласили жителей Волгограда на Байк-Шоу, где город-побратим Севастополя – «Сталинград» будет представлен в образе знаменитого фонтана «Детский хоровод».