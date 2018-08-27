2 сентября волгоградцев ждут на «ПАРКовке». Это мероприятие объединит молодых и талантливых вокалистов, танцоров и вокально-инструментальные ансамбли. Фестиваль молодежного творчества «ПАРКовка» будет проходить в парке Дружбы: Волгоград-Баку, начало в 17:00.

На сцене перед зрителями выступят молодые дарования Волгограда, которые представят свой талант на широкое обозрение. Мероприятие будет проходить в рамках празднования Дня города.

Напомним, что 1 и 2 сентября в Волгограде запланированы множество интересных мероприятий. И чтобы ничего не пропустить, вы можете подписаться на наш календарь или на обновляемую памятку, посвященную Дню города, где мы собираем для вас все самое интересное и не только.