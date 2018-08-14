Уже в ближайшие выходные в Волгоградской области состоится первый эногастрономический тур, организатором которого выступает креативное пространство «ЛОФТ1890» при поддержке регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов.

По данным пресс-службы комитета культуры Волгоградской области, во время тура участников ждут гастрономические мастер-классы, дегустации, посещение одного из крупнейших виноградных хозяйств региона и отдых в живописном уголке Волго-Ахтубинской поймы. Продолжительность тура составит 6 часов.

Стоит отметить, что эногастрономический туризм – это одно из перспективных направлений в туристической отрасли региона. Сейчас в регионе действует четыре виноградных производства — два в Дубовском районе и два в Среднеахтубинском. Креативное пространство ЛОФТ1890 при поддержке Агентства развития туризма и социокультурных проектов разрабатывает туристические маршруты во все виноградные хозяйства. Программа каждой поездки будет иметь свой колорит, но обязательно включит в себя экскурсию на виноградники, знакомство с лучшими виноделами региона Нижняя Волга, дегустацию и кулинарные мастер-классы. Все желающие cмогут узнать секреты волжских виноградарей и оценить качество региональных продуктов.

Узнать подробнее об участии в проекте можно по телефонам: +79023630967, +79023644257.