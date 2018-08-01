3 августа жителей и гостей города приглашают на вечер русского романса и поэзии Серебряного века, который будет проходить в рамках мероприятия «Рояль в кустах». Мероприятие будет проходить в парке «Комсомольский сад».

Во время мероприятия на Зелёной сцене («сцена на пеньках») Комсомольского сада соберутся поэты, музыканты, просто почитатели классики, чтобы спеть или послушать настоящие русские романсы под аккомпанемент фортепиано или гитары, почитать стихи Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Гумилёва, Бугаева и других великих поэтов Серебренного века, а также узнать, что пишут сейчас наши волгоградские авторы.

Также на вечере ожидаются члены Союза писателей России, участники литературного клуба «Парнас», ценители художественного слова из молодёжного центра «Лидер», известные барды, поэты и музыканты.

Начало мероприятия в 17:30. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.