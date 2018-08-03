Уже совсем скоро в рамках масштабного мотопробега по стране наш город посетит Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки». Во время визита волгоградцы смогут увидеть премьеру фильма о России «Русский Реактор» и стать гостями зрелищного мотошоу. В этом году событие носит название «От Русского Реактора к Русской Мечте» и включает в себя более 3 500 километров дорог и 8 городов. Отправной точкой ежегодного события стала Уфа, а финишной будет Севастополь, где у подножия горы Гасфорта пройдёт главное мотособытие всей страны — Байк-Шоу «Русская Мечта».

Важнейшим эпизодом мотопробега в каждом городе по пути следования станут бесплатный показ патриотического фильма «Русский Реактор» и предшествующая ему зрелищная программа.

Волгоградцев ждут 8 августа в 18:00 на площадке перед ТРК «Европа Сити», где будут выступать каскадёры огненного мототеатра Александра Елагина, мотоциклы команды мотофристайлеров Mad Men и состоится концерт рок-группы «Декабрь».

После зрелищной программы, в 20:00, в зале кинотеатра «Синема Парк» начнётся премьера фильма «Русский Реактор».

Над картиной, которая идёт 40 минут, вся команда Ночных Волков во главе с лидером Александром «Хирургом» Залдастановым работала более 6 месяцев. ««Русский Реактор» – это летопись отечественной истории, наше понимание России и ее роли в мире. Мы сами и есть этот реактор, который фактически остановился в девяностых годах и запустился в двухтысячных. Теперь мы должны вывести его на полную мощность и вместе преодолеть трудности», — рассказывает о фильме Хирург.

Премьера картины уже прошла в нескольких городах, в том числе в Севастополе, Донецке, Новосибирске, Ульяновске и даже в Сербии. После просмотра фильма люди в кинозалах аплодировали стоя.

Вход на событие — свободный.

После показа фильма мотоколонна направится далее по маршруту мотопробега в Махачкалу, где 10 августа также пройдёт премьера “Русского Реактора”.

Возрастное ограничение мероприятия: 12+

Маршрут мотопробега “От Русского Реактора к Русской Мечте” и кинотеатры, в которых будет проходить премьера фильма “Русский Реактор”:

Уфа, 5 августа. Кинотеатр “Искра”, начало зрелищной программы: 17:00, начало показа в 19:00;

Волгоград, 8 августа. Кинотеатр “Синема Парк” в Европа Сити Молл, начало зрелищной программы: 18:00, начало показа в 20:00;

Махачкала, 10 августа. Кинотеатр “Россия”, начало зрелищной программы: 17:00, начало показа в 19:00;

Грозный, 11 августа. Кинотеатр “Чёрная Жемчужина” в ТРЦ “Грозный-Сити”, начало зрелищной программы: 17:00, начало показа в 19:00;

Владикавказ, 12 августа. Кинотеатр “Терек”, начало зрелищной программы: 17:00, начало показа в 19:00;

Ставрополь, 13 августа. Кинотеатр “Салют”, начало зрелищной программы: 18:00, начало показа в 20:00;

Керчь, 14 августа. Кинотеатр “Украина”, начало зрелищной программы: 17:00, начало показа в 20:00;

Севастополь, 15 августа. Финишная точка мотопробега;

Байк-Шоу “Русская Мечта” в Севастополе — 17-18 августа.