В рамках празднования Дня города на территории музея «Россия – моя история» будет работать интерактивная площадка «Баня Фест», где все желающие смогут обучиться азам работы парильщика вениками. Уникальный мастер-класс проведет один из лучших банщиков России, судья международных чемпионатов по банному мастерству, основатель школы банного мастерства Василий Ляхов, который приедет к нам на празднование Дня города из Москвы. Интерактивная площадка будет работать 2 сентября с 15:00 до 18:00.

​Лучший банщик России Василий Ляхов поделиться с волгоградцами, как прочувствовать удивительные свойства настоящей правильной бани, восстановить и укрепить здоровье с помощью банных процедур. Жителей областного центра и гостей Волгограда ждут необычные мастер-классы в парилке. На территории у музея «Россия – моя история» расположится переносная баня, которую будут топить дровами. Территория вокруг бани будет оформлена в русском народном стиле.

Помимо этого, тут проведут мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Здесь можно будет узнать, как правильно оформить русский кокошник и изготовить банный оберег. На «Лужайке Аленушки» для детей дошкольного возраста будет организована программа с обрядовыми играми. Взрослые примут участие в концертно-игровой программе «В гостях у Васильевны». Все, кто проявит себя в играх и конкурсах, получат памятные призы. На интерактивной площадке «Баня Фест» можно будет угоститься холодным квасом и попить ароматного чаю с бубликами.