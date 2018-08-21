У волгоградцев есть уникальная возможность показать свой танцевальный талант. Уже в ближайшую субботу Волгоград присоединится к всероссийской акции «Танцевальная гонка», которую запустил телеканал ТНТ в преддверии нового сезона шоу «ТАНЦЫ». В акции принимают участие жители 21 города России.

Мероприятие будет проходить 25 августа в парке «Победы» напротив стадиона «Волгоград-Арена», где установят реальный танцпол — ну почти как сцена шоу «ТАНЦЫ». Площадка будет работать восемь часов без перерыва — с 13:00 до 21:00. Любой желающий сможет прийти, чтобы показать, на что способен.

Соревнование подразумевает под собой беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. То есть гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других. Выяснят это с помощью огромного секундомера, установленного на площадке. Чем дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано. Это значит, что один танцор должен будет передать эстафету другому, рвущемуся в бой.

Во время танцевальной гонки на электронное табло выведут турнирную таблицу, на которой в режиме онлайн можно будет увидеть, кто лидер, а кто пока отстает. Помогать участникам марафона добрым словом будут наставники шоу «ТАНЦЫ» Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, записавшие для битвы специальные мотивирующие видеоролики.

Ведущий, работающий на площадке, также поможет увлечь в танец большее количество горожан. Ведь «Танцевальная гонка» подразумевает и призы: во время работы площадки будут разыгрываться конкурсы, будет проведена лотерея и пройдут выступления танцевальных коллективов.

Задвинул на спорт и танцы? Даже в этом случае у тебя есть возможность поддержать танцевальную гонку в своем городе дистанционно. Запиши зажигательный танец, выложи видео с хэштегом #танцгонка_Волгоград в свой Инстаграм и жди результатов. За каждый выложенный танец твой город получит дополнительных 5 минут времени. Все видео должны быть выложены строго до 20:00. Только в этом случае танец попадет в общий зачет.