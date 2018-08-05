Чемпионат мира по футболу в России закончился, но тема ЧМ ещё долго будет актуальной. Именно поэтому мы решили выпустить обзор на смартфон, который является плодом сотрудничества FIFA и Vivo – Vivo X21 FIFA World Cup 2018 Extraordinaire Edition.

Комплектация и упаковка

Устройство поставляется в красивой синей картонной упаковке с узором в русском народном стиле и изображением смартфона, посреди которого расположилась символика Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

В богатую комплектацию вместе со смартфоном входят:

тёмный прозрачный силиконовый чехол;

пластиковый бампер с символикой ЧМ 2018;

специальная скрепка для извлечения сим-лотка;

сетевое зарядное устройство;

соединительный кабель micro-USB;

фирменные стерео-наушники с амбушюрами и микрофоном;

гарантийный талон.

Технические характеристики устройства и комплектация:

Цвет: синий и красный Материалы корпуса: стекло и металл Экран: AMOLED, 6.28 дюйма, 2280×10800, 402 PPI, 19:9 Процессор: Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core 2208 MHz Видеопроцессор Qualcomm Adreno 512, 647 MHz Аудиочип Hi-Fi AK4376A Оперативная память: 6 Гб Объем встроенной памяти: 128 ГБ Поддержка карт памяти: microSD (до 256GB) Основная камера: двойная камера 24.0 + 5 МП, f/1.8 Фронтальная камера: 24 МП, f/2.0 Запись видео Ultra HD 4K Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, microUSB, 3,5 мм. Навигация: GPS/ГЛОНАСС/A-GPS Встроенные сенсоры: идентификация по лицу, сканер отпечатка пальца, дополнительный микрофон для шумоподавления, акселерометр, линейный акселерометр, гироскоп, шагомер, детектор шага, датчик сильного движения, датчик ориентации, датчик магнитного поля, датчик силы тяжести, датчик приближения, датчик освещения, датчик векторного вращения, датчик игрового векторного вращения, датчик геомагнитного векторного вращения. Ёмкость аккумулятора: 3900 мА⋅ч Вес: 156 грамм Габариты (ШxВxТ): 74.78×154.45×7.37 мм Кол-во SIM-карт: 2 nanoSIM Стандарт защиты от влаги и пыли нет Версия операционной системы: Android 8.1.0 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.0

Дизайн и эргономика

Внешний вид – это, пожалуй, самая сильная сторона Vivo X21 FIFA World Cup 2018 Extraordinaire Edition. Смартфон имеет два варианта расцветки: синий и красный. Оба решения выглядят очень эффектно, ведь на задней панели расположился красивый узор с трёхмерной символикой FIFA 2018. А фронтальную сторону на 90,3% занимает безрамочный дисплей.

Корпус устройства изготовлен из защищённого от царапин стекла Gorilla Glass. Для повышения прочности используются металлические рамки. Но, несмотря на это, смартфон лёгкий (156 грамм). Девайс имеет габариты 74.78×154.45×7.37 мм. Грани за счёт резкого скругления ощущаются ещё более тонкими, поэтому в руках смартфон сидит на 10 из 10.

На фронтальной стороне устройства расположился дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом под камеру для селфи, разговорный динамик и датчики. Кстати, спрятать монобровь в настройках не получится.

В углу задней панели находится сдвоенный модуль тыльной камеры и светодиодная вспышка.

Правую грань как обычно занимают качелька регулировки громкости и кнопка питания. Левая грань пустует.

На верхнем торце расположились разъём для наушников 3,5 мм и микрофон шумоподавления. На нижнем – microUSB, основной динамик, разговорный микрофон, разъём для двух SIM-карт формата Nano или под одну симку и microSD объёмом до 256 Гб. И тут удивляет даже не место расположения разъёма для карточек, а тот факт, что в смартфоне такого уровня нет Type-C.

Дисплей

В устройстве установлена контрастная AMOLED матрица с физическим размером 6.28 дюйма, соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280×1080 точек. Плотность пикселей составляет 402 PPI.

Дисплеем поддерживаются 10 одновременных касаний. Экран обладает неплохой яркостью, идеальными углами обзора и завалом цветовой температуры в тёплые тона, что, к сожалению, никак нельзя исправить. В настройках можно только отрегулировать размер и стиль шрифта, уровень яркости и включить/отключить режим защиты зрения.

Интерфейс и коммуникации

X21 работает на базе Android 8.1.0 Oreo с традиционной для смартфонов Vivo оболочкой Funtouch OS версии 4.0. Ничего особенно нового найти не удалось. Оболочка по-прежнему во многом копирует IOS. Функционирует быстро, но выглядит очень сильно на любителя.

Как уже было сказано, прямо в дисплее Vivo X21 FIFA World Cup 2018 Extraordinaire Edition установлен сканер отпечатков пальцев, что, несомненно, является новинкой на рынке мобильных устройств. Но минус этой технологии заключается в том, что отпечаток сканируется немного дольше, чем на простом сканере, расположенном на корпусе смартфона.

Также есть быстрая инфокрасная разблокировка по лицу, отлично работающая в любых условиях освещения.

С интерфейсами у X21 всё было бы прекрасно, если бы не факт отсутствия NFC модуля. Радует, что Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0 на месте.

Связь в полном порядке. Поддерживаются FDD/TDD стандарты LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41. Навигация: GPS/ГЛОНАСС/A-GPS.

Камеры

Vivo X21 FIFA World Cup 2018 Extraordinaire Edition оснащён 24-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2.0 и возможностью записи видео с разрешением 4K. Основная камера тоже способна осуществлять запись 4K роликов и обладает двумя модулями 24.0 + 5 МП с апертурой f/1.8.

К качеству селфи в ночное и дневное время нет никаких вопросов. Кадры выходят с хорошей детализацией и красивым боке.

А вот качество фотографий с основной камеры при плохом освещении изрядно хромает: много шумов, плохая чёткость и контраст. Исправить ситуацию может только штатив и ручные настройки с длинной выдержкой.

Примеры фотографий:

Тест на шумы на разных значениях ISO:

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В приложении камеры есть все самые актуальные режимы, в том числе: портретный, панорамный, красота, замедленная съёмка, дополненная реальность и другие.

Примеры 4K видео:

Мультимедиа

Основной динамик аппарата звучит, откровенно говоря, плохо. Звук плоский, и на максимальной громкости музыку или видео хочется сразу же выключить.

С комплектными наушниками ситуация не лучше. Но зато с более качественной гарнитурой аудиочип смартфона Hi-Fi AK4376A раскрывает весь свой потенциал, выдавая высококачественный звук с глубоким басом.

В стандартном аудиоплеере присутствует встроенное FM-радио и возможность тонкой настройки звучания в эквалайзере.

Производительность

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core с частотой 2208 MHz, видеочипу Qualcomm Adreno 512 с частотой 647 MHz и 6 гигабайтам оперативной памяти Vivo X21 FIFA World Cup 2018 Extraordinaire Edition хорошо справляется даже с тяжёлыми играми. Например, World of Tanks Blitz стабильно работает с частотой 40-50 FPS на максимальных настройках графики. Но стоит упомянуть о минусе, который заключается в том, что все игры запускаются с соотношением 16:9, а не 19:9.

Для мобильных геймеров есть полезный игровой режим, отключающий все посторонние приложения и уведомления.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Автономность

За автономность Vivo X21 отвечает аккумулятор ёмкостью 3900 мА⋅ч., которого хватает на день использования устройства или на 5 часов активности экрана на максимальной яркости. Есть функция быстрой зарядки 9В/2А, что радует.

Стоимость

Цена на Vivo X21 FIFA World Cup 2018 Extraordinaire Edition в официальном интернет-магазине производителя составляет 39 990 рублей, и, на наш взгляд, она слишком сильно завышена.