В Ворошиловском районе появилась новая спортивная площадка. Площадка была построена по инициативе жителей ТОС «Ворошиловский», которое стало одним из победителей ежегодного конкурса на предоставление Президентского гранта. ТОС представило на конкурс проект под названием «Здоровое поколение – сильная страна!».

Площадка была возведена на улице им. Панина, в границах улиц Ленкоранской и Новоузенской. Еще весной территорию разровняли и устроили твердое асфальтобетонное основание, на которое затем было уложено прорезиненное покрытие для игр в волейбол и стритбол. По периметру площадки установлено ограждение, смонтирована система видеонаблюдения.

Проект направлен на привлечение детей и подростков ТОС «Ворошиловский» и жителей других ТОСов сектора индивидуальной жилой застройки Ворошиловского района Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение активности молодежи, профилактике вредных привычек.