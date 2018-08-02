Волгоградская областная детская библиотека приглашает на познавательное литературно-шахматное путешествие «Остап Бендер и компания из Зазеркалья против команды читателей». Читатели с пользой для ума проведут досуг, познакомятся с новыми книжками и продемонстрируют свои интеллектуальные и творческие способности.

Во время мероприятия гости библиотеки станут участниками приключений, основанных на событиях из жизни литературных героев известных и популярных во всем мире произведений английского писателя Льюиса Кэрролла и советских писателей-соавторов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Попав в сказочное королевство в компании Шляпника, Мартовского Зайца, Алисы и шахматных фигур, юные книголюбы пройдут дорогами сюрпризов, одним из которых станет встреча с широко известным Великим Комбинатором. Остап Бендер проведет с любителями шахмат города «В…» сеанс одновременной игры, в ходе которого участникам пригодятся не только владение стратегией и тактикой, но и знание любимых книг, а также умение находить выход из любой, даже патовой ситуации.

Мероприятие «Остап Бендер и компания из Зазеркалья против команды читателей» состоится 8 августа, начало в 11:00. Волгоградская областная детская библиотека находится по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефонам: 8(8442)37-08-47, 8-904-433-58-98, Носов Никита Павлович, главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы ВОДБ.