Волгоградская областная детская библиотека готовит памятную акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памятные мероприятия пройдут 3 и 5 сентября в Волгоградской областной детской библиотеке, Школе-интернате №7 и в Гимназии №1 Центрального района Волгограда.

Акция «Мир детям мира» начнется с минуты молчания в память о трагических событиях в Беслане, которые произошли 1–3 сентября 2004 года. Вместе с работниками библиотек школьники вспомнят жертв этого террористического акта, прочитают воспоминания выживших детей и очевидцев, зажгут свечи памяти. Участники акции ответят на серьезные вопросы о войне и мире, посмотрят видеоролик о бесланской трагедии, послушают и сами прочитают стихи о дружбе и милосердии, а в заключение запустят в небо воздушные шары с посланиями и пожеланиями добра всем детям мира.

В Волгоградской областной детской библиотеке мероприятия состоятся 3 сентября в 10:00, 11:30, 12:30, 14:30. В Школе-интернате №7 ОАО «РЖД» — 5 сентября в 15:00, в Гимназии №1 Центрального района Волгограда – 5 сентября в 13:30 и 14:30.

Дополнительную информацию по проведению мероприятия можно уточнить по телефону 8(8442) 37-72-56, контактное лицо — Знаменьщикова Ирина Анатольевна, заместитель директора по библиотечным вопросам.