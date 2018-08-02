Пожарная охрана должна быть в каждом населенном пункте, будь то город или село. И если в городах нехватки в пожарных депо нет, то села подобным похвастаться не могут. Так, и хутор Субботин городского округа Михайловка раньше не имел своего подразделения противопожарной службы, а теперь оно там есть и будет обеспечивать безопасность двух тысяч человек из шести населенных пунктов.

По данным комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения по Волгоградской области, ранее ближайшее пожарное депо располагалось на расстоянии 70 километров, что существенно снижало оперативность работы спасателей. Появление нового подразделения позволит эффективнее реагировать на нештатные ситуации. На вооружение части уже поступили два пожарных автомобиля и новейшее техническое оборудование.

Отметим, что системная работа по развитию областной противопожарной службы будет продолжена — в настоящее время идет формирование еще одной пожарной части в хуторе Большой. Сотрудники подразделения будут обеспечивать пожарную безопасность восьми населенных пунктов.

Напомним также, что в 2017 году открыты четыре новых пожарных депо в Николаевском, Палласовском и Быковском районах. Всего в регионе функционируют 69 подразделений в 32 районах, в планах в течение пяти лет создать еще 21. В действующих подразделениях наращивается численность личного состава, расширяется автопарк специальной техники, обновляется оборудование. Так, в рамках пятилетней государственной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области до 2022 года на средства областного бюджета будут закуплены 64 пожарных и четыре оперативных автомобилей.