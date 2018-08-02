В конце августа в рамках празднования Дня города в Волгограде впервые состоится Фестиваль молодежи «БЕРЕГ- 2018». Мероприятие будет проходить на территории нового парка у подножия Мамаева кургана. Специально к этому мероприятию в парке будет установлена большая сцена, которая на один день станет главной площадкой для выступления талантливой молодежи в режиме нон-стоп. Кроме того, у волгоградцев и гостей города будет возможность увидеть работы граффити художников, фотовыставку, принять участие в работе интерактивных площадок и лекториях – в специальных шатрах известные люди, добившиеся успехов в разных сферах деятельности, проведут уникальные лекции и мастер-классы для всех желающих.

Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018» пройдет в формате уличного мероприятия и объединит несколько тематических площадок, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и другим молодежным направлениям. Организаторы мероприятия – городской комитет молодежной политики и туризма — разработали сценарий фестиваля таким образом, чтобы праздник продолжался весь день – с 10:00 до 23:00, и в нем приняли участие как можно больше молодых волгоградцев с совершенно разными увлечениями. Цель фестиваля — развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышение ее социальной активности.

В программе фестиваля — работа площадок разных направлений. Главная сцена станет площадкой для выступления талантливой молодежи в режиме нон-стоп. На малой сцене амфитеатра состоится открытый пикник-квартирник, где молодые исполнители представят новейшие направления музыкальной индустрии. Гости фестиваля смогут познакомиться с новыми работами от кавер-групп города. Волгоградцы смогут проявить себя в свободном творчестве, увидеть работы граффити художников, фотовыставку «Сушка». Также на территории парка будут вести свою работу лектории-шатры, в которых известные люди проведут уникальные лекции и мастер-классы для всех желающих.

Фестиваль состоится 26 августа.