11 августа на новом учебно-тренировочном полигоне «Концессий водоснабжения» пройдет первый Областной конкурс профессионального мастерства среди водоканалов Волгоградской области «Водоканал. Лидеры — 2018».

Новый учебно-тренировочный полигон водоканала был открыт в прошлом году на территории насосной станции в Дзержинском районе. Он стал второй по величине тренировочной базой среди водоканалов страны. Для соревнований областного и регионального уровня на полигоне созданы все условия. На учебной базе достаточно свободного пространства как для болельщиков, так и для состязаний сразу нескольких команд по разным направлениям: стенды для газосварки, водопроводные и канализационные колодцы, участки с трубами и задвижками.

В ходе конкурса участники выполнят теоретические и практические задания. По их результатам конкурсная комиссия определит лучших в следующих номинациях: электрогазосварщики, молодые слесари по водопроводу, молодые слесари по канализации, бригады аварийно-восстановительных работ по водопроводу и бригады аварийно-восстановительных работ по канализации. Победители будут награждены медалями, памятными призами и дипломами. Болельщикам участвующих команд покажут выездную экспозицию музея историй чистой воды «Фильтры» и шоу экскаваторов. Детей порадуют анимационной программой с героями мультфильма «Фиксики».

Проведение конкурсов профессионального мастерства позволяет работникам водоканала из разных городов обмениваться накопленным профессиональным опытом и оттачивать собственные навыки. У работников «Концессий водоснабжения» действительно есть чему поучиться. На недавно прошедшем всероссийском чемпионате водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP» команда из двух слесарей компании заняла третье место.