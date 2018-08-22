В пойме реки Царица начались подготовительные работы – рабочие устанавливают ограждение для проведения масштабной реконструкции. После чего подрядная организация демонтирует фрагменты старых коммуникаций и проведет санитарную очистку территории, затем приступит к основным работам. В рамках обновления на площади в 26 тысяч квадратных метров специалисты высадят несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, разобьют цветники из многолетников и уложат газон. Обновленную территорию украсят торшерные светильники и парковая мебель. Для удобного спуска к музею «Россия. Моя история» и парку рабочие оборудуют две новые железобетонные лестницы.

Долгие годы скверу Пушкина не уделялось должного внимания, и в отсутствие многолетнего регулярного полива зеленая территория пришла в запустение. В результате деревья, в основном это старовозрастные вязы и тополя, стали нежизнеспособными. Кроме того, часть зеленых насаждений, в том числе 6 деревьев березы и 4 дерева акации по результатам обследования агрономов оказались поражены стволовыми вредителями. Взамен больных растений специалисты высадят различные деревья и кустарники: клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, иву, дерен и др.

Уход за молодыми саженцами и существующими деревьями в сквере и на склоне будет вестись с помощью системы автоматического орошения протяженностью четыре тысячи погонных метров. Прежний поливочный водопровод протяженностью около 900 погонных метров давно вышел из строя и в результате подлежит демонтажу. Помимо этого, на территории оборудуют тропинки с плиточным покрытием и велодорожки, смонтируют 55 новых светодиодных светильников, установят лавочки и урны. На время проведения работ расположенные в сквере памятники – крест Примирения и бюст Пушкина – укроют щитами.

На первом этапе благоустройства левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина подрядная организация приступят к вертикальной планировке и строительству двух новых лестниц для удобного спуска к интерактивному музею «Россия. Моя история» и парку. Первый спуск оборудуют от сквера им. Пушкина, а вторая лестница появится на пересечении улицы Краснознаменская и набережной 62-ой Армии. Лестницы будут иметь промежуточные площадки, повторяя природный рельеф склона. Кроме того, от лестниц к парку у музея специалисты проложат несколько пешеходных дорожек, вдоль которых установят новые фонари.

На каждом этапе реконструкции подрядная организация обеспечит контроль качества, а гарантия на различные выполненные работы составит от 4 до 8 лет.