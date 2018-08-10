Специалисты тепловых сетей продолжают ремонтировать ненадежные теплопроводы, повреждения которых выявили в ходе плановых гидравлических испытаний. Так, на территории Ворошиловского района сегодня организованы работы сразу на нескольких участках старых сетей.

Гидроиспытания являются обязательным мероприятием по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону. Традиционно они проходят в весенне-летний период во всех городах страны, в том числе и в Волгограде. В необходимости проверки сетей на прочность на территории областного центра сомневаться не приходится.

Средний возраст трубопроводов, пролегающих в городе, составляет 30-40 лет. Большинство коммуникаций отопления ни разу не ремонтировались капитально, степень их износа превысила 70%. Учитывая, что общая протяженность теплотрасс в Волгограде превышает 1,5 тысячи км, привести их в порядок одномоментно просто невозможно, а посему эта работа проводится ежегодно в плановом порядке. Реконструкция коммуникаций осуществляется также в рамках инвестпрограммы – в 2017 году «Концессии теплоснабжения» полностью обновили 38 км теплосетей (в однотрубном исчислении).

В настоящее время гидравлические испытания проходят в каждом районе Волгограда. После того, как специалисты определяют место протечек, оперативно организуются работы по их устранению. Например, на данный момент на территории Ворошиловского района по результатам испытаний приводят в порядок сразу три участка старых трубопроводов: на ул. Иркутской диаметром 250 мм и на ул. Козловском диаметрами 300 и 200 мм. В связи с ремонтами отключение горячего водоснабжения потребителей, запитанных от данных сетей, было временно продлено. Возобновить подачу горячей воды планируется сразу по завершению ремонтных работ.

Всего на территории Волгограда уже протестировали 91,7% теплосетей, что составляет порядка 1465,14 км (в однотрубном исчислении). По итогам планово-профилактических ремонтов котельных и инженерных коммуникаций сейчас проводятся повторные испытания трубопроводов. Именно благодаря такой работе удается своевременно определить слабые участки сетей и привести их в порядок, чтобы в период холодов жители были стабильно обеспечены теплом и горячей водой.

Тепловые сети приносят извинения волгоградцам за доставленные неудобства. Ремонтные работы сегодня – это залог успешного функционирования всей системы теплоснабжения завтра.