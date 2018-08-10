Обновление теплосетей, техническое перевооружение котельных, строительство новых трубопроводов – в областном центре продолжается модернизация коммунального хозяйства, обеспечивающего город теплом и горячей водой. В настоящее время в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения» работы ведутся на более чем 100 объектах.

Масштабные преобразования охватили все тепловое хозяйство города: котельные, тепловые пункты, трубопроводы. Приведение в порядок объектов, отвечающих за поставку тепла и горячей воды в жилые дома и социальные учреждения, стало возможным благодаря инвестпрограмме «Концессий теплоснабжения», реализация которой стартовала в 2016 году и продолжается в настоящее время.

В первую очередь компания обновляет тепловые сети. В прошлом году реконструировали и отремонтировали 70 км теплотрасс (здесь и далее протяженность сетей приводится в однотрубном исчислении), в том числе 38 км в рамках инвестиционной программы. На данный момент на территории Волгограда реконструируется 39 км теплосетей. Так, в Дзержинском районе специалисты перекладывают более 800 метров тепломагистрали диаметром 1000 мм; в Кировском районе меняют «воздушку» диаметрами 150, 200 и 300 мм общей протяженностью 2,6 км; в Красноармейском районе реконструируют 500 метров «трехсотки».

Помимо сетей, «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловые пункты и городские котельные: внедряют систему автоматики, устанавливают новое надежное оборудование. В 2017 году компания реконструировала в Волгограде 9 существующих котельных и 13 ЦТП. В текущем году уже улучшили работу 6 тепловых пунктов, на 3 котельных реконструировали фасады, обновили кровлю, в 2 котельных сегодня устанавливают новые котлы и насосы. На днях завершилось техперевооружение котельной больницы №5 в Тракторозаводском районе – здесь специалисты установили автоматизированные контрольно-измерительные приборы.

Именно благодаря инвестпрограмме «Концессий теплоснабжения» в Волгограде возводятся современные блочно-модульные котельные, которые способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и повышают надежность коммунальных услуг. Новые БМК, запущенные в 2017 году, успешно эксплуатируются в поселках Заря и Южный в Красноармейском районе, в поселке Гумрак в Дзержинском районе. Еще одна «блочка» до конца года заработает в поселке Металлургов в Краснооктябрьском районе.

Важной частью инвестпрограммы также является восстановление циркуляции горячего водоснабжения в жилых домах, что позволит решить проблему ненормативной температуры горячей воды. Год назад компания улучшила горячее водоснабжение более чем в 20 домах. Сейчас новые сети ГВС прокладывают по 43 адресам.

В общей сложности в рамках инвестпрограммыв Волгограде сегодня приводится в порядок более 100 объектов теплового хозяйства. Эта работа даст возможность стабильно обеспечивать горожан качественным теплоснабжением в осенне-зимний период.

Напомним, объем инвестиционных вложений компании в обновление тепловой инфраструктуры Волгограда за последние два года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.