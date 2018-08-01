В областном центре продолжается подготовка к грядущему отопительному сезону. Испытание на прочность уже прошли 90% сетей теплоснабжения — более 1400 км трубопроводов. На 32 котельных завершились профилактические ремонты, в ходе которых обновили 7800 единиц оборудования. Одновременно управляющие организации осуществили промывку и опрессовку сетей в 3589 многоквартирных домах города.

Подготовка областного центра к холодам в самом разгаре. Работа ведется сразу по нескольким направлениям. На городских котельных в ходе плановых профилактических ремонтов специалисты «Концессий теплоснабжения» приводят в порядок основное оборудование: чистят котлы и горелки, проводят ревизию и замену задвижек, ремонтируют насосы и деаэраторы, благодаря которым из воды удаляются газовые примеси. На данный момент профилактику уже прошли 32 котельные, в которых к зиме подготовили 7800 единиц оборудования.

Одновременно проходят гидравлические испытания сетей. Гидроиспытания не случайно проводят в межотопительный период – таким образом удается заблаговременно выявить и привести в порядок слабые участки трубопроводов. В настоящее время на прочность протестировали 90% теплотрасс, пролегающих на территории областного центра, — это более 1400 км сетей (в однотрубном исчислении).

Кроме того, в рамках ежегодной производственной программы работники компании отремонтировали 11,9 км теплопроводов (в однотрубном исчислении), в том числе по результатам гидравлических испытаний.

Сейчас по итогам планово-профилактических ремонтов котельных и инженерных коммуникаций проводятся повторные испытания трубопроводов.

Помимо объектов теплоснабжения к зиме готовится и жилой фонд. Это зона ответственности управляющих организаций — УК и ТСЖ уже промыли и опрессовали сети внутри 3589 многоквартирных домов. При этом готовность инженерных коммуникаций обеспечена в 128 больницах и поликлиниках, а также в 442 образовательных учреждениях Волгограда.

Важно, что параллельно с подготовкой теплового хозяйства Волгограда к зиме в городе продолжается реализация масштабной инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», направленной на реновацию коммунальной инфраструктуры, отвечающей за подачу жителям тепла и горячей воды.

Напомним, общий объем инвествложений компании в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние 2 года превысил 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.