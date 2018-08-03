Начиная с 6 августа, в Волгограде будет частично изменено расписание электричек, курсирующих по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт. Это связано с проведением работ по реконструкции ст. Гумрак в волгоградском регионе. Изменения в расписании вступят в силу 6 августа и будут действовать по 1 ноября 2018 года.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», сокращается маршрут электропоездов №6742 и №6722. Они буду следовать до ст. Волгоград-1 (ранее до о.п. Аэропорт). Отправление со ст. Шпалопропитка в 9:03 и в 10:20 соответственно.

Кроме того, на данный период времени не будут в ходу электропоезда, курсирующие по маршруту Аэропорт – Шпалопропитка (№6730/6729, №6724/6723 и №6744/6743), а также №6728/6727 Шпалопропитка – Аэропорт.