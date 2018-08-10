«Концессии теплоснабжения» продолжают повышать надежность и улучшать функционирование теплового хозяйства областного центра. Для этого компания внедряет информационные технологии, с помощью которых специалисты будут в режиме реального времени следить за состоянием сетей, котельных и тепловых пунктов.

Цифровизация является необходимым условием успешного развития коммунальной инфраструктуры. Чтобы инженерная система, отвечающая за поставку тепла и горячей воды жителям, в полной мере отвечала требованиям времени, «Концессии теплоснабжения» не только улучшают техническое состояние тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов, но и внедряют на предприятии современные информационные технологии.

Речь идет о специальных компьютерных программах. Одну из таких программ — ZuluThermo — в тепловом хозяйстве города впервые начали применять в июле этого года. Она представляет собой цифровую компьютерную модель всех трубопроводов отопления и ГВС, проходящих на территории города, а также действующих котельных и ЦТП.

С помощью этого программного обеспечения инженеры и наладчики, отвечающие за эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения, смогут дистанционно контролировать работу тепловых сетей, следить за давлением и температурой теплоносителя в трубах, а также с повышенной точностью производить технические расчеты. Благодаря тому, что платформа выполнена в формате геоинформационной системы, специалисты также будут иметь возможность моделировать любые работы на теплопроводах с привязкой к местности.

Комплексная цифровизация затронула и аварийно-диспетчерскую службу. Здесь внедряют программы, в том числе систему Scada, которые позволят диспетчерам в режиме online собирать данные со всех источников тепловой инфраструктуры Волгограда, а главное – быстро выявлять любые отклонения от заданных параметров на трубопроводах отопления и ГВС. Это повысит эффективность функционирования всей системы теплоснабжения, а кроме того, даст возможность оперативно реагировать на нештатные ситуации и в целом сократить время устранения повреждений на сетях.

Напомним, за последние два года «Концессии теплоснабжения» инвестировали в тепловое хозяйство Волгограда более 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.