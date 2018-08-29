В День города жителей и гостей города приглашают вновь окунуться в атмосферу футбола и вспомнить, как совсем недавно весь город просто жил этой игрой и, конечно, болел за нашу сборную. Футбольный праздник будет проходить 1 сентября с 11:00 до 20:00 на территории интерактивного музея «Моя история» в пойме реки Царицы, где развернутся интерактивные площадки, посвященные футбольной тематике.

Гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу прошедшего Чемпионата мира по футболу 2018 вместе с героями нового комедийного сериала о футболе телеканала СТС «Большая игра». Уникальный и фантазийный телепродукт, рассказывающий о подготовке сборной России к Чемпионату мира по футболу уже стартовал на телевидении.

Горожан ждут моментальные фото с актерами сериала, веселые игровые зоны, футбольный фристайл, командные соревнования по футбольному свисту, а также соревнования по забиванию мяча. Мероприятие проходит при поддержке креативного PR-агентства «PR motor»

Всех участников праздника ждут призы и подарки от организаторов.