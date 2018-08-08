Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 110 мм по ул. Пчелина от ул. Колганова до ул. Габышева. В связи с этим с 08.00 час. до 23.30 час. 9 августа 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Советского района Волгограда:

— ул. Ващенко, дд. №1-30;

— ул. Габышева, дд. №38-69;

— ул. Дарвина, дд. №1-13;

— ул. Дубинина, дд. №1-29;

— ул. Пчелина, дд. №1-30;

— ул. Савицкого, дд. №1-23;

— ул. Сарафанова, дд. №1-49.

Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед