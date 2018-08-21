ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отмечает значительное увеличение трафика на сетях компании в г. Сочи за последние 3 месяца (май-июль 2018 года). При этом наибольший рост объема передаваемых данных — почти в 2,5 раза – произошел на сетях LTE (по сравнению с тем же периодом 2017 года). Пик потребления LTE трафика зафиксирован в июле 2018 года и был связан с тем, что в Сочи в это время находились футбольные болельщики, которые активно делились в Интернете впечатлениями от спортивных соревнований.

Рост потребления мобильного интернета в Сочи связан также с увеличением почти в 2 раза абонентов, использующих смартфоны с поддержкой LTE, которые обеспечивают комфортный серфинг по Сети.

«Во время курортного сезона в Сочи наши сети традиционно испытывают повышенную нагрузку. Мы провели работы по модернизации сети 4G для увеличения ее пропускной способности. Это позволило увеличить потребление мобильного интернета в южной столице России, — прокомментировал региональный директор по Южному региону ПАО «ВымпелКом» Сергей Афонин. – Аналогичные работы по оптимизации сети сейчас мы проводим в других регионах юга России. Это позволяет улучшить качество связи и обеспечить комфортные условия пользования мобильным интернетом нашими абонентами».

Жители и гости Сочи также могут подключить опцию «Безлимитный интернет» и пользоваться мобильным интернетом без ограничений и дополнительных затрат. Для этого необходимо быть абонентом тарифов «ВСЁмоё!» и обратиться в офис «Билайн». К сентябрю компания готовит самостоятельный завершенный тариф с мобильным интернетом без ограничений.