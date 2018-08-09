И вот хорошая новость: чтобы добраться до Ростова-на-Дону, теперь понадобится всего лишь час времени. Это стало возможным благодаря тому, что Аэропорт Волгограда открывает прямой рейс до Ростова-на-Дону. Рейсы будут выполняться, начиная с 3 сентября по четвергам и субботам. Вылет из Волгограда в 22:40, из Ростова-на-Дону – в 20:30 (время местное). Время в пути составляет 1 час 10 минут. Продажи билетов уже открыты.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании Азимут, в кассах и на сайтах по продаже авиабилетов, в том числе и на официальном сайте Международного аэропорта Волгоград.

Рейсы будут выполняться на комфортабельном самолете Sukhoi Superjet 100. Кстати, такие воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда.

Стоимость минимального тарифа — от 888 рублей в одну сторону. Наличие билетов уточняйте при покупке.