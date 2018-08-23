Ещё один природный парк Волгоградского региона обустроил зеленые стоянки для туристов. Так, на левом берегу Дона сотрудники природного парка «Донской» для организованного отдыха местных жителей и туристов из других регионов страны специально обустроили две зеленые стоянки. Здесь можно хорошо провести время как в выходные, так и в будни.

Как сообщают в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, несмотря на то, что лето заканчивается, туристов и отдыхающих на территории природного парка «Донской» не становится меньше. Оно и понятно. Эти места — одни из самых живописных в регионе – впечатляют разнообразием памятников природы: «Меловые горы», «Урочище остров», «Венцы», «Красная дубрава». Особенно востребованы среди отдыхающих многочисленные водоемы – реки Дон и Иловля, озера, старицы и родники.

По причине большой рекреационной нагрузки и неорганизованных туристических потоков прибрежные территории замусориваются, из-за беспечности отдыхающих при обращении с огнем возникают угрозы ландшафтных пожаров. В том числе для решения подобных проблем сотрудники подведомственного Облкомприроды природного парка «Донской» оборудовали на левобережье Дона, по обе стороны подъездной дороги к паромной переправе станицы Трехостровская две зеленые стоянки. Здесь проведен свет, обустроены места для разведения костра, подведена чистая питьевая вода, установлены беседки со столиками и скамейками, навесами и другими малыми архитектурными формами. Для тех, кто предпочитает комфорт, можно забронировать жилой 8-местный вагончик. На обеих зеленых стоянках оборудованы места для сбора и вывоза бытовых отходов. Территории отдыха находятся под круглосуточным наблюдением сотрудников природного парка «Донской». В офисе, расположенном в р.п. Иловля по ул. Буденного, 55 или по телефону 8(84467)5-27-66 расскажут обо всем подробно.

Добавим, практически во всех природных парках региона обустроены подобные места отдыха для самостоятельных туристов и организованных групп. Связавшись предварительно по телефону с дирекцией любого из семи природных парков, можно порадовать себя и близких не только хорошим отдыхом, но и обогатиться новыми знаниями, зарядиться положительными эмоциями.