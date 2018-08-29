В преддверии Дня знаний волгоградцев приглашают принять участие в бесплатной пешей экскурсии по главным достопримечательностям Волгограда, которая пройдет в рамках международного проекта «Free Walking Tours».

Экскурсия пройдет 30 августа и стартуют от знака «Нулевой километр» на площади Павших борцов в 16:00. Специалисты туристско-информационного центра Волгоградской области проведут сразу три пешеходные экскурсии по разным направлениям. Все желающие смогут узнать много интересных фактов из истории нашего города.

Пешеходная экскурсия «Аллея героев – дорогой славы» познакомит участников с одной из самых известных и посещаемых улиц Волгограда, призванной увековечить память о защитниках Отечества. Еще один маршрут посвящен истории улицы Мира — она была первой восстановлена после Великой Отечественной войны, при этом многие дома построены по проектам выдающихся архитекторов. Третий экскурсионный тур пройдет по улице Гоголя — одной из старейших в Волгограде, в свое время она была деловым центром Царицына.

Все пешеходные экскурсии рассчитаны на 45-50 минут. Организаторы акции — региональное «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» — планируют, что в дальнейшем марафон бесплатных экскурсий будет проходить ежемесячно, в каждый третий четверг месяца.

Напомним, проект «Free Walking Tours» стартовал в Волгограде в июне 2016 года. Его главная цель — знакомство волгоградцев и туристов с историей и достопримечательностями города-героя в доступной для каждого форме. В этом году первый марафон состоялся 1 февраля, он был посвящен юбилею Сталинградской Победы. Участниками акции стали школьники, которые с экскурсией прошли по Аллее героев и улице Мира.