На месте строительства современной блочно-модульной котельной в поселке Металлургов Краснооктябрьского района установлены котлы, ведется монтаж металлоконструкций. Строительство новой БМК в рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» позволит отказаться от услуг ведомственной котельной и обеспечить надежное теплоснабжения 23 домов поселка.

«Концессии теплоснабжения» в своей деятельности придерживаются принципов «зеленого инвестирования». Это означает, что при формировании инвестпрограммы учитывают социальные и экологические факторы. Строительства новой котельной жители поселка Металлург ждали несколько лет. Но в реальности это стало возможным только с приходом концессионера.

Долгие годы жители поселка жаловались, что обслуживавшая поселок ведомственная котельная плохо обеспечивала жилой фонд теплом: подачу коммунального ресурса могли прекратить в любой момент без предупреждения.

старая котельная старая котельная

Такая ситуация повторялась каждый отопительный сезон на протяжении нескольких лет и не устраивала ни жителей поселка, ни «Концессии теплоснабжения». Поэтому было принято решение построить в поселке блочно-модульную котельную. Она расположится на площади в 54 м2. Мощность котлового оборудования «блочки» позволит стабильно обеспечивать в осенне-зимний период теплом всех потребителей, а это 23 многоквартирных дома.

новая блочно-модульная котельная новая блочно-модульная котельная новая блочно-модульная котельная

В настоящее время на объекте активно идут строительные работы. На специально подготовленный фундамент уже установлены котлы — «сердце» котельной. Ведется монтаж металлоконструкций и кровли, после чего специалисты приступят к обвязке котлов, установке и монтажу необходимых приборов и оборудования, включая горелки и насосы.

Чтобы подключить новую блочно-модульную котельную, «Концессии теплоснабжения» также построят тепловую сеть протяженностью 438 метров в однотрубном исчислении.

Напомним, компания уже вложила в обновление теплового хозяйства города более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.