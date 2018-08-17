Если вам по душе живая музыка, то можете смело отправляться в эти выходные в парк Победы, который расположился напротив стадиона «Волгоград Арена». В течение двух дней — 18 и 19 августа — в парке будут проходить развлекательные мероприятия. МУК «Волгоградконцерт» продолжит серию музыкальных выступлений на свежем воздухе. 18 августа для волгоградцев и гостей города выступит оркестр «Комбо-джаз-бенд», а 19 августа – духовой оркестр.

Кроме того, волгоградцы и гости города увидят выступления коллектива Центра бальных танцев «Максима» и солиста Венской фолькс-оперы Владимира Винтеркинда. Для молодых художников в парке состоится фестиваль «Большой городской пленэр», а юные любители интеллектуально-игровых состязаний примут участие в квесте «Под флагом России».

​Череду развлекательных мероприятий в парке 18 августа в 15.00 откроет фестиваль «Большой городской пленэр». Для волгоградцев и гостей города подготовлены мастер-классы по искусству и живописи от молодых волгоградских художников Павла Ермолаева и Маргариты Просвировой. Для участия в фестивале необходимо иметь при себе художественные материалы. По итогам пленэра будет проведена выставка работ. Авторы лучших из них получат призы и подарки. Принять участие в фестивале могут все желающие волгоградцы в возрасте от 14 до 30 лет.

В 18:00 в парке даст концерт коллектив «Комбо-джаз-бенд». Муниципальный оркестр радует любителей джаза разнообразными программами уже четверть века. По мнению руководителя, заслуженного работника культуры РФ Анатолия Воронова, в настоящее время подобран самый сильный, самый профессиональный состав коллектива, который численно растет. На работу принят второй саксофонист — молодой, перспективный виртуоз Дмитрий Бондаренко. К коллективу присоединился гитарист Сергей Егоров – виртуоз пассажа и импровизации, ученик мастера джаза Павла Чекмаковского. С новыми участниками коллектив создал несколько интересных программ, одну из которых волгоградцы услышат в субботу, 18 августа. Концертная программа составлена из джазовых композиций в разном стиле, но подобрана таким образом, чтобы главным героем стал один из инструментов оркестра — саксофон.

Послушать красивую музыку и потанцевать под нее можно будет и в воскресенье, 19 августа. Программу «Волгоградский вальс» представят горожанам муниципальный духовой оркестр, центр бальных танцев «Максима», образцовый ансамбль «Волгарек», театр эстрадной песни «Ассорти» и другие волгоградские исполнители, а также специально приглашенный гость — солист Венской фолькс-оперы Владимир Винтеркинд. Начало в 17:30.

Занятие по душе в этот вечер найдет себе и молодежь. 19 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ, в парке Победы состоится городской историко-патриотический квест «Под флагом России». К участию в квесте приглашается молодежь Волгограда от 14 лет — воспитанники подростково-молодежных центров города. Главной наградой для победителей и призеров квеста помимо призов и подарков, станет уникальная возможность стать знаменосцем грандиозного полотнища флага России. Начало в 18:00.