В Дзержинском районе Волгограда в парковой зоне по бульвару 30-летия Победы специалисты подрядных организаций приступили к оформлению пешеходных дорожек, а также укладке подземных коммуникаций и установке закладных деталей под опоры наружного освещения. После завершения всех работ у жителей района появится парк с детской площадкой, лавочками, урнами и уличным освещением.

Сейчас на территории парка рабочие приступили к укладке брусчатки и плитки со светодиодной подсветкой, которая имеет не только повышенную прочность, но и оригинальный дизайн. В ночное время светящаяся плитка будет служить дополнительным источником освещения и напоминать взлетно-посадочную полосу для самолетов — ведь именно здесь когда-то располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков.

Помимо этого, в парке героев-летчиков ведутся работы по устройству детской площадки, для обеспечения безопасности детей игровая зона будет иметь резиновое покрытие. На завершающем этапе специалисты установят свыше 30 новых светодиодных уличных фонарей и малые архитектурные формы – лавочки и урны. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев, а на материалы — три года. В случае обнаружения дефектов подрядная организация обязана их устранить за счет собственных средств.