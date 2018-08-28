Компания «Пересвет-Регион-Дон» выполнит работы по подключению нового водовода диаметром 225 мм в существующие сети до улицы 4-х Связистов и Репина. В связи с этим с 9 час. до 22 час. 29 августа 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Краснооктябрьского района Волгограда:

— ул. Промышленная, д. №10;

— ул. Р. Зорге, дд. №49, 51, 53, 55;

— ул. Репина, дд. №1, 3.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.