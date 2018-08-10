Не знаете, где собрать ребенка в школу? Вот вам подсказка! В Красноармейском районе открылась самая крупная в городе специализированная ярмарка «Школьный базар». Волгоградцы в одном месте смогут приобрести по оптимальным ценам все необходимое для своих детей к 1 сентября: школьную форму, ранцы и портфели, канцтовары и многое другое. В рамках ярмарки пройдет благотворительная акция «Собери первоклашку в школу»: волонтеры обратятся к горожанам с просьбой помочь малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к началу учебного года.

Ярмарка разместится на территории с твердым покрытием площадью 190 квадратных метров. С предпринимателем, определившимся по результатам аукциона, муниципалитет заключил договор на размещение торговой площадки, которая будет работать ежедневно, начиная с 10 августа до 6 сентября 2018 года, на льготных условиях.

Кроме того, по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноармейского района Волгограда в течение всего периода работы «Школьного базара» будет проводиться благотворительная акция. Волонтеры муниципального учреждения «Центр по работе с подростками и молодежью «Форум» на школьной ярмарке предложат горожанам принять участие в подготовке к 1 сентября детей из малообеспеченных семей. О готовности принять участие заявили и представители бизнес-сообщества: ряд предпринимателей Красноармейского района подарили ранцы 27 школьникам из нуждающихся семей.

Всего на территории Волгограда в 2018 году работают 24 ярмарки, из которых семь – тематические, где по утвержденному графику в течение года осуществляется торговля медом, товарами для дачников, школьными принадлежностями и т.д. Так, 13 августа на пересечении улиц им. К. Симонова и Космонавтов в Дзержинском районе откроется ярмарка российско-белорусских товаров. В Тракторозаводском районе откроются две тематические ярмарки: 3 сентября – универсальная на площади аттракционов по ул. им. Николая Отрады, а 24 сентября – ярмарка для садоводов на площади Дзержинского. В Красноармейском районе 20 августа начнет свою работу специализированная ярмарка непродовольственных товаров – торговая площадка расположится по проспекту имени Героев Сталинграда рядом со зданием 49 «Д». Проведение муниципальных тематических ярмарок предусмотрено также на площади Павших борцов.