В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» реконструируют 500 метров трубопровода, построенного еще в середине 80-х годов от ведомственного источника – волгоградской ТЭЦ-2. Обновление ветхой теплотрассы позволит улучшить качество коммунальных услуг жителям 18 многоквартирных домов в заканальной части Красноармейского района.

ТЭЦ-2 расположена на правом берегу Волги в промышленной зоне самого южного района Волгограда. Идущие от теплоэлектростанции трубопроводы были построены по большей части более 30 лет назад и уже отработали нормативный срок службы. Один из наиболее проблемных участков пролегает в жилом квартале на ул. Фадеева и пр. Героев Сталинграда. Ветхую сеть здесь ремонтировали практически каждый отопительный период, из-за чего страдали жители близлежащих домов.

«Концессии теплоснабжения» приняли решение модернизировать старые коммуникации. Работу организовали на трубопроводе диаметром 300 мм. Сначала специалисты подрядной организации демонтировали поврежденные трубы и бетонные лотки. Затем подготовили песчаное основание, на которое уложили современные трубы в предызоляции, срок службы которых составляет 25 лет. В настоящее время на объекте продолжается монтаж новой теплосети и устройство неподвижных опор, которые необходимы для устойчивой фиксации труб. После этого будет выполнена обратная засыпка и благоустройство территории. Общая протяженность реконструируемой теплотрассы составляет 500 метров (в однотрубном исчислении).

После того, как новые трубы смонтируют и подключат, стабильное теплоснабжение и надежное горячее водоснабжение получит 21 потребитель заканальной части Красноармейского района: 2 детских сада, 1 школа и 18 многоквартирных домов, в которых проживают более 3 тысяч волгоградцев.

Теплотрасса от ТЭЦ-2 – не единственный объект, который сегодня приводят в порядок в рамках инвестпрограммы компании. На данный момент работы по реконструкции ведутся на более чем 100 источниках теплоснабжения, в том числе: модернизируются котельные №1 в Кировском районе и №101 в Центральном районе, строится новая «блочка» в поселке Металлургов Краснооктябрьского района, по 43 адресам ведется восстановление циркуляции ГВС, во всех районах Волгограда реконструируются старые сети.

Напомним, объем инвествложений «Концессий теплоснабжения» в модернизацию теплового хозяйства Волгограда за последние 2 года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.